Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Atalanta

Al Tardini il Parma, già retrocesso in B, ospita un’Atalanta a caccia di punti per la qualificazione in Champions League.

D’Aversa ritrova Conti che dovrebbe essere preferito a Laurini e Busi sulla fascia destra, centrali Alves e Dierckx con Gagliolo sulla sinistra. In mediana Grassi, Kurtic e Kucka dovrebbero essere le tre scelte, mentre nel tridente offensivo a Cornelius e Gervinho dovrebbe unirsi Brunetta.

Gasperini perde Toloi, vittima domenica scorsa contro il Sassuolo di una lesione muscolare di lieve entità al flessore della gamba destra. Dovrebbe esserci l’esclusione iniziale di Muriel, appare inamovibile Malinovskyi in un grande stato di forma con Pessina favorito su Pasalic alle spalle di Zapata.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

PARMA (4-3-3): Colombi; Conti, Alves, Dierckx, Gagliolo; Grassi, Kurtic, Kucka; Brunetta, Cornelius, Gervinho.

All. D’Aversa.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

All. Gasperini.

Foto: sito Parma