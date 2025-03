Le ultimissime sulle probabili formazioni di Panathinaikos-Fiorentina

La Fiorentina torna in campo per gli ottavi di finale di Conference League. Sfida di andata ad Atene in casa del Panathinaikos.

In casa Panathinaikos, possibile 4-3-3, in porta l’ex Dragowski, Davanti il tridente Tete, Ioannidis, Djuricic.

In casa viola, assenti Adli, Folorunsho e Colpani. Spazio a Terracciano tra i pali. Beltran e Kean dovrebbero formare la coppia offensiva. L’Italiano torna dopo il problema alla testa di alcune settimane fa in campionato.

PANATHINAIKOS (4-3-3): Dragowski; Vagiannidis, Maksimovic, Ingason, Mladenovic; Ounhai, Siopis, Cerin; Tete, Ioannidis, Djuricic. All. Rui Vitoria

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Richardson, Gosens; Beltran, Kean . All. Palladino

Foto: sito Fiorentina