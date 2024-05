Le ultimissime sulle probabili formazioni di Olympiacos-Fiorentina

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Fiorentina e Olympiacos per la finale di Conference League. Davanti a Terracciano si va verso la presenza dal 1′ di Milenkovic (preferito a Ranieri) al fianco di Martinez Quarta. In mediana ci saranno Arthur e Bonaventura. Italiano dovrebbe puntare su Nico Gonzalez e Kouamé alle spalle di Belotti per impensierire la difesa dell’Olympiacos. Ballottaggio tra Barak e Beltran per completare il tridente alle spalle del Gallo.

OLYMPIACOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis. All. Mendilibar

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano

Foto: Instagram Fiorentina