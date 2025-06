Le ultimissime sulle probabili formazioni di Norvegia-Italia

05/06/2025 | 22:45:05

Domani alle 20.45 inizierà il cammino dell’Italia nelle qualificazioni per il prossimo Mondiale 2026. Gli Azzurri scenderanno in campo a Oslo, dove Spalletti pensa all’esordiente Coppola insieme a Di Lorenzo e Bastoni. Sulle fasce Zappacosta e Udogie, trequarti col dubbio Frattesi-Raspadori per affiancare Tonali alle spalle di Retegui. Solbakken deve decidere tra Schjelderup e Nusa nel tridente con Haaland e Sorloth. In ballottaggio anche ‘l’italiano’ Thorsby con Berg.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Frattesi, Tonali; Retegui. CT Spalletti

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby; Sorloth, Haaland, Schjeldereup. CT Solbakken

Foto; Instagram Azzurri