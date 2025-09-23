Le ultimissime sulle probabili formazioni di Nizza-Roma

23/09/2025 | 22:48:22

Parte l’Europa League, con le gare della League Phase. Prima trance di partite oggi con la Roma in campo in casa del Nizza alle 21.

In casa Nizza, possibile 3-4-2-1. Dante dovrebbe tornare titolare in difesa insieme a Bombito e Bah nel terzetto davanti a Diouf. Gli esterni saranno Clauss e Bard con Vanhoutte e Samed che può tornare a giocare dal 1′. In attacco Kevin Carlos e l’ex Atalanta e Sassuolo Boga alle spalle di Diop che giocherà al posto di Moffi.

In casa Roma, modulo speculare ai francesi. In difesa confermato il terzetto che ha giocato il derby composto da Celik, Mancini e Ndicka. Sulla fascia destra torna Wesley, sulla sinistra c’è Tsimikas. A centrocampo El Aynaoui dovrebbe giocare al posto di Cristante. Sulla trequarti Gasperini punta ancora su Pellegrini al fianco di Soulé, davanti c’è Dovbyk titolare.

Queste le probabili formazioni:

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Bombito, Bah, Dante; Clauss, Vanhoutte, Samed, Bard; Kevin, Boga; Diop.All. Haise

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.All. Gasperini

Foto: sito Nizza