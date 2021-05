Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Verona

Il Napoli ospita il Verona al “Maradona” per l’ultima giornata di campionato per prendersi i 3 punti che li riporterebbero in Champions, contro un Verona che da tempo sembra aver staccato la spina visto gli obiettivi raggiunti.

In casa Napoli, Koulibaly svolge ancora lavoro differenziato, ma spera di poter andare almeno in panchina domenica contro il Verona per stare accanto ai compagni nell’ultima sfida per prendersi un posto in Champions. Gattuso ha parecchi uomini in forma e deve decidere se schierare in mediana Bakayoko o Demme e in attacco Politano o Lozano.

Juric invece dovrebbe sostituire lo squalificato Barak con Tameze. Conferma di Kalinic in attacco. Difesa a tre Dawidowicz-Magnani-Dimarco.