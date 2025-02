Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Udinese

Il Napoli vuole mettere ulteriormente pressione all’Inter, cercando di scappare sul momentaneo +6. Al Maradona arriva l’Udinese domani sera nel posticipo domenicale.

In casa azzurra, formazione fatta e finita per Conte. Buongiorno è recuperato ma Juan Jesus sta facendo benissimo e dal 1′ dovrebbe partire il brasiliano, senza affrettare il rientro del difensore italiano. A disposizione e convocabile anche Okafor che partirà dalla panchina con possibile minutaggio nell’ultima parte di gara. Per il resto, consueto 11. Spinazzola a sinistra, Di Lorenzo a destra. In mediana Anguissa, Lobotka e McTominay. Attacco con Politano, Lukaku, Neres.

In casa Udinese, possibile 3-5-2, ma non è escluso in 4-3-3. Davanti la coppia coppia Lucca-Thauvin, ci sarà Sanchez in caso di tridente. In mezzo al campo torna Karlstrom dopo il turno di squalifica. A destra tante soluzioni ma molto dipenderà dall’effettivo recupero di Ehizibue.



Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Kamara, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic