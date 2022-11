Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Udinese

Il Napoli chiude il suo 2022 con la sfida al Maradona contro l’Udinese, per provare a lanciare l’ennesimo segnale al campionato e alle inseguitrici per lo scudetto.

I campani saranno ancora senza Kvaratskhelia, con Elmas favorito ancora per sostituirlo, anche se c’è l’opzione Raspadori. Lozano favorito su Politano, Osimhem punta centrale. Due ballottaggi in difesa con Juan Jesus e Mario Rui leggermente avanti su Ostigard e Olivera.

In casa Udinese, Beto leggermente favorito su Success per affiancare Deulofeu in attacco nel 3-5-2 di Sottil.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas.

Allenatore: Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Nehuen Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Pereyra; Deulofeu, Beto.

Allenatore: Sottil.