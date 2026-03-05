Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Torino

05/03/2026 | 23:10:24

Il turno di Serie A, si apre domani sera con l’anticipo tra Napoli e Torino.

In casa Napoli, le buone notizie per Conte arrivano da Anguissa e De Bruyne, tornati tra i convocati e dunque in panchina. Ancora out invece McTominay e Lobotka. In mezzo al campo per la prima volta insieme Gilmour ed Elmas; Politano e Spinazzola sempre sugli esterni. Confermato il tridente con Hojlund con Vergara-Alisson ai suoi lati. Milinkovic-Savic tra i pali al posto di Meret e Olivera dal 1′ nel terzetto dietro.

Per il Torino, D’Aversa va verso la conferma degli undici che ha schierato per il suo debutto vincente contro la Lazio. Davanti a Paleari ancora il terzetto Coco-Ismajli-Ebosse. In mezzo Prati-Gineitis, con Lazaro e Obrador a correre sulle fasce. Davanti ci si affida ancora a Zapata e Simeone, con Vlasic alle spalle.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson. All. Conte

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D’Aversa

Foto: sito Napoli