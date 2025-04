Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Torino

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Napoli e Lecce per la trentaquattresima giornata di Serie A. Idea Olivera centrale per Conte, che deve sostituire Buongiorno in difesa. Nell’attacco del Napoli torna titolare Raspadori accanto a Lukaku. Nel Torino non c’è lo squalificato Gineitis, ma tornano Vlasic sulla trequarti e Coco in difesa.

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte

TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci, Linetty; Vlasic, Elmas; Adams

Foto: Instagram Napoli