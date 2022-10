Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Torino

Domani, finalmente, riparte la Serie A. Ad aprire l’ottava giornata di Serie A saranno Napoli e Torino che si affronteranno al Diego Maradona di Napoli alle ore 15. Spalletti dovrà rinunciare, ancora una volta, all’infortunato Osimhen, ma recupera Politano e Lozano che si sono allenati in gruppo e potrebbero e potrebbero alternarsi (con l’italiano in vantaggio) nel tridente con Kvaratskhelia ed uno tra Raspadori e Simeone col solito ballottaggio. In mediana nessun dubbio: ci saranno Anguissa, Lobotka e Zielinski. Rrahmani ha smaltito l’affaticamente e dovrebbe essere confermato nella linea con Di Lorenzo, Kim e Mario Rui. Nella conferenza stampa di oggi, Ivan Juric ha annunciato che sarà ancora privo Pellegri, Vojvoda e Ricci, ma recupera Miranchuk. L’ex Atalanta potrebbe anche partire dall’inizio, aperto il ballottaggio con Radonjic . Nessun dubbio, invece, su Vlasic agirà dietro le spalle di Sanabria. In mediana conferme per Lukic e Linetty con Singo e uno tra Aina e Lazaro (con il secondo in vantaggio). In difesa Djidji sul centro destra, mentre Schuurs si gioca il posto al centro della difesa con Buongiorno. Ricardo Rodriguez agirà sul centro-sinistra.

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Torino(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

Foto: Twitter Napoli