Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Sporting Lisbona

30/09/2025 | 23:40:06

Il Napoli di Conte debutta al Maradona in Champions League e sfida lo Sporting Lisbona. Milinkovic Savic torna tra i pali, difesa a quattro con Spinazzola, Beukema, Juan Jesus e Gutierrez. Lobotka davanti alla difesa, poi i soliti quattro Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay, in avanti spazio a Hojlund. I portoghesi rispondono con il 4-2-3-1, Rui Silva in porta, Vagiannidis a destra, Debast e Inacio centrali e Araujo a sinistra. Hjulmand, Morita a centrocampo, il tridente offensivo sarà formato da Quenda, Trincao, Goncalves e Suarez unica punta.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

SPORTING ( 4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Debast, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincao, P. Gonçalves; Suarez. All. Rui Borges

