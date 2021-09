Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Spartak Mosca

Luciano Spalletti farà riposare alcuni dei suoi uomini per la gara di domani contro lo Spartak Mosca in Europa League. In porta solito ballottaggio tra Ospina e Meret, sulla sinistra Mario Rui è insidiato da Di Lorenzo.

Diego Demme è finalmente tornato in campo dopo l’infortunio di luglio nel finale della gara di domenica scorsa contro il Cagliari, potrebbe prendere il posto dal 1′ di uno tra Anguissa e Fabian Ruiz. Mertens si accomoderà in panchina. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

NAPOLI (4-3-3): Meret (Ospina); Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne.

All. Spalletti.

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko, Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Litvinov, Umyarov, Bakaev, Ayrton; Moses, Ponce, Promes.

All. Rui Vitoria.