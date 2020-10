Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

Il Napoli di Gattuso ospita il Sassuolo di De Zerbi (gara in programma domani alle ore 18) e il tecnico calabrese, vista l’assenza di Insigne è pronto a confermare il tris Politano, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen reduce da qualche blackout come l’espulsione in Europa League. Gli ospiti sono in piena emergenza con le assenze di Caputo, Djuricic e Berardi. Neroverdi pronti a scendere in campo con il 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, Muldur e Kyriakopoulos sulle corsie laterali, Chiriches al centro con Ferrari. Attacco rimaneggiato viste le assenze con Traoré, Maxime Lopez, Boga alle spalle di Raspadori anche se Defrel è pronto a una maglia da titolare.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabiàn; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Traoré, Maxime Lopez, Boga (Defrel); Raspadori. All. De Zerbi

Foto: twitter Sassuolo