Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

16/01/2026 | 21:50:06

Il Napoli è chiamato a reagire dopo tre pareggi di fila, in vista della Champions e della gara contro la Juve. Alle 18, domani, al Maradona arriva il Sassuolo.

In casa azzurra, in avanti possibile debutto dal 1′ per Vergara, in ballottaggio con Lang, al fianco di Elmas alle spalle di Hojlund. In difesa rispetto al match col Parma tornano Beukema e Juan Jesus che completano il terzetto con Rrahmani. Sugli esterni Di Lorenzo e Spinazzola. In mediana Lobotka e McTominay.

Per il Sassuolo, anche Grosso è in emergenza: stagione finita per Candé, out anche Koné e Thorstvedt e Berardi. Per il ruolo di mezz’ala sinistra ballotaggio Vranckx/Iannoni. Rientra Romagna out da oltre tre mesi.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Foto: sito Napoli