Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

Al Maradona, alle 15 domani, il Napoli ospita il Sassuolo in una gara che si prospetta avvincente. Campani chiamati a riscattare la delusione di Empoli e cercare di difendere il terzo posto.

Il Sassuolo vuole chiudere con ulteriori soddisfazioni la stagione.

In casa Napoli, rientra Di Lorenzo, non è al 100% ma potrebbe partire dall’inizio. In porta torna Ospina. In mediana Anguissa e Fabian Ruiz e in attacco, Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen.

In casa Sassuolo, Dionisi perde Traore, al suo posto dovrebbe agire Djuricic dall’inizio. Per il resto nessuna novità, 4-2-3-1 come il Napoli, con Raspadori, Berardi e appunto Djuricic alle spalle di Scamacca.