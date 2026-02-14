Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Roma

14/02/2026 | 21:44:39

Alle 20,45, domani, l’altro big match di giornata è la sfida tra Napoli e Roma al Maradona.

In casa Napoli, out McTominay, Elmas di nuovo a centrocampo. Da capire chi lo sostituirà sulla trequarti: fra le ipotesi Politano avanzato con Gutiérrez al suo posto a destra. Juan Jesus è squalificato. Dietro si va verso Beukema, Rrahmani e Buongiorno dal 1′. Davanti sempre Hojlund.

Per la Roma, Dybala ha ancora fastidi al ginocchio e non è convocato. Soulé ha avuto una settimana difficile a causa della pubalgia ma partirà con la squadra: le sue condizioni saranno valutate in giornata. In mezzo Pisilli avanti su El Aynaoui. Davanti Malen.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Antonio Conte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gian Piero Gasperini

Foto: X Napoli