Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Roma

Domani alle 20.45, allo Stadio Diego Armando Maradona, scenderanno in campo Napoli e Roma per la ventesima giornata di Serie A. Spalletti ha tutta la rosa a disposizione: torna Kvaratskhelia che sarà regolarmente titolare nel tridente. In difesa, confermati Kim e Rrhamani. Di Lorenzo a destra, Olivera insidia Mario Rui. Attenzione alla candidatura di Elmas, che potrebbe aspirare a prendere il posto di Zielinski come mezzala o di Lozano come esterno destro. Nessun dubbio, invece, sulla formazione della Roma annunciata dallo stesso Mourinho in conferenza stampa.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham

Foto: twitter Napoli