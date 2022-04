Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Roma

Il Napoli per continuare a credere nello scudetto, la Roma per accorciare ad appena tre punti la distanza dal quarto posto. Non mancano i presupposti per agonismo e spettacolo, tratti che potranno e dovranno caratterizzare il match di scena domani alle 19:00 nella cornice dello Stadio Diego Armando Maradona. Spalletti e Mourinho sono chiamati a sciogliere gli ultimi dubbi: partenopei con Politano in vantaggio su Lozano e il duo Lobotka-Fabian a centrocampo, mentre i giallorossi sperano nella verve di Zaniolo e Abraham. Ecco le probabili scelte di entrambi gli allenatori.

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mhkitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

Foto: Twitter Napoli