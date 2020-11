Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Roma

Tornano in campo Napoli e Roma impegnate giovedì scorso in Europa League. Gli azzurri cercheranno in tutti i modi di portare a casa i tre punti e dedicare la vittoria a Diego Maradona. Gattuso si affiderà a Ospina in porta con Meret che scalpita, in avanti spazio a Mertens visto l’infortunio di Osimhen. Alle sue spalle invece ci saranno Insigne, Lozano e Zielinski al centro con Politano che preme per una maglia da titolare alle spalle del belga. Nella Roma di Fonseca spazio a Dzeko in avanti, sulla trequarti invece maglia nell’undici titolare a Pedro e Mkhitaryan.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All: Gattuso

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All: Fonseca

Foto: twitter Napoli