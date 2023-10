Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Real Madrid

Domani sera big match di Champions al Maradona, con il Napoli che ospita il Real Madrid. Ritorno di Carlo Ancelotti al Maradona.

In casa Napoli, Osimhen riprende il suo posto da titolare al centro dell’attacco, dopo il turnover programmato da Garcia nella partita contro il Lecce. In difesa scelte confermate e obbligate con Natan e Ostigard centrali, a destra ci sarà capitan Di Lorenzo, a sinistra ballottaggio Mario Rui – Oliveria, con il portogherse favorito. A centrocampo il trio titolare, overro Anguissa, Zielinski e Lobotka. Politano a destra nel tridente offensivo, insieme a Kvara e Osimhen.

In casa Real, diverse assenze per Ancelotti. Modric per ora avanti rispetto a Kroos in mediana. Camavinga in vantaggio rispetto a Mendy come esterno a sinistra. Sulla trequarti il fuoriclasse Bellingham alle spalle di Vinicius e Rodrygo che insidia Joselu in avanti.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius. All. Carlo Ancelotti

Foto: twitter Napoli