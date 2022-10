Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Rangers

Domani alle 21.00, allo Stadio Diego Maradona, scenderanno in campo Napoli e Rangers per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Luciano Spalletti ripartirà da Meret in porta. Turno di riposo per Kim, in difesa spazio all’inedita coppia Ostigard-Juan Jesus, con Mario Rui di nuovo a sinistra. Il turnover potrebbe coinvolgere anche il centrocampo, dove potrebbe riposarsi Zielinski, con Elmas al suo posto. In attacco il “Cholito” Simeone avrà la sua chance da titolare dopo 270′ minuti consecutivi in panchina. Il tridente dovrebbe essere completato da Politano e Kvaratskhelia.

Napoli (4-3-3):Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Rangers (3-4-3): McGregor; Lundstram, King, Davies: Tavernier, Jack, Davis, Barisic; Arfield, Colak, Kent.

Foto: Twitter Napoli