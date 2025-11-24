Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Qarabag
24/11/2025 | 23:15:32
Alle 21 domani, il Napoli ospita il Qarabag. I campani devono ritrovare il successo anche in Champions League.
in casa azzurra, possibile 3-4-3, con Politano e Neres larghi, ai lati di Hojlund. In difesa, Beukema, Rrahmani e Buongiorno.
La sorpresa Qarabag va con un 4-2-3-1, Kady Borges, Leandro, Andrade alle spalle di Duran.
Queste le probabili formazioni:
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Politano. Allenatore: Conte.
QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Kady Borges, Leandro, Andrade; Duran. Allenatore: Gurbanov.
Foto: sito Napoli