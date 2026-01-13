Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Parma
13/01/2026 | 22:10:51
Alle 18.30 domani, il Napoli ospita il Parma in uno dei recuperi della Serie A.
In casa Napoli, Conte squalificato per due giornate dopo l’espulsione in Inter-Napoli. Possibili quattro cambi rispetto alla formazione titolare scesa in campo a San Siro. Mazzocchi per Beukema, con lo spostamento di Di Lorenzo sulla linea dei difensori. In difesa Buongiorno al posto di Juan Jesus. A sinistra Olivera per Spinazzola. In avanti Lang al posto di Elmas, con Politano alle spalle di Hojlund.
In casa Parma, Cuesta senza Almqvist nella trasferta di Napoli. In avanti – rispetto a Lecce – Ondrejka potrebbe partire dalla panchina con Benedyczak nel tridente insieme a Oristanio e Pellegrino. In difesa Valenti favorito su Britschgi. Nel caso dovesse giocare lo svizzero, Delprato si sposterebbe in mezzo in coppia con Circati. A centrocampo Keita in vantaggio su Estevez.
Queste le probabili formazioni:
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. All. Conte (squalificato, in panchina Stellini)
PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Pellegrino, Benedyczak. All. Cuesta
Foto: sito Napoli