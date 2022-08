Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Monza

Domenica 21 agosto alle 18,30, Napoli e Monza si affronteranno allo Stadio Diego Armando Maradona per la seconda giornata di Serie A. Pochi dubbi per Spalletti, il tecnico degli azzurri è orientato a confermare gli undici che hanno ben figurato al Bentegodi. Nei brianzoli, invece, persiste il ballottaggio Di Gregorio-Cragno, con il primo leggermente in vantaggio. Indisponibile Carlos Augusto, potrebbe essere Carboni a prendere il posto del brasiliano. Conferma per Birindelli e D’Alessandro sulle corsie, Sensi dovrebbe trovare una maglia dal 1′ al fianco di Barberis e Valoti. Davanti spazio al tandem Caprari-Petagna. Di seguito seguito le probabili scelte dei due tecnici:

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Monza(3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marí, Carboni; Birindelli, Valoti, Barberis, Sensi, D’Alessandro; Caprari, Petagna. All. Stroppa

Foto: Twitter Napoli