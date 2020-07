Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Milan

Continua anche domani il weekend della 32esima giornata, il match più atteso è senza dubbio Napoli-Milan, sfida dal sapore di Europa League con le due squadre racchiusi in pochissimi punti. Nel Napoli di Gattuso, che deve vincere vista la vittoria della Roma sul Brescia, torna tra i pali Ospina con Meret in panchina. Dopo la squalifica di Genoa, al centro della difesa torna Koulibaly mentre Manolas si gioca il ballottaggio con Maksimovic. A centrocampo spazio a Zielinski e Demme, confermato invece Fabian Ruiz. In attacco spazio al trio Callejon, Mertens e Insigne. Dall’altro lato il Milan di Pioli, dopo la vittoria contro la Juventus, arriva alla sfida con il morale a mille: spazio a Calhanoglu dal primo minuto. L’unico ballottaggio nei rossoneri vede Rebic su Bonaventura con il primo pronto a prendersi la maglia da titolare, intoccabile invece Zlatan Ibrahimovic.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. All.Gattuso

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Foto: sito ufficiale Milan