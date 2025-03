Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Milan

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Napoli e Milan per la trentesima giornata di Serie A. Nel Napoli sarà ancora 3-5-2 con l’esclusione iniziale di Neres e con Raspadori a far coppia con Romelu Lukaku. In difesa Di Lorenzo insieme a Rrahmani e Buongiorno, Gilmour mezzala e Olivera a sinistra (Spinazzola non convocato) a sinistra. Anguissa, non al meglio, dovrebbe partire in panchina. Nel Milan Loftus-Cheek prenota una maglia dall’inizio al posto di Fofana: Bondo e Reijnders mediani (Musah è squalificato), l’ex Chelsea trequartista. Joao Felix insidia Leao, ma a partire titolare dovrebbe essere il numero 10, così come Abraham è favorito su Gimenez.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Olivera; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham

Foto: Instagram Napoli