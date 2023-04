Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Milan

Alle 20.45 domani sera, il Napoli ospita il Milan per un big match di altissima classifica, il primo dei tre in programma, visti i due in Champions.

In casa Napoli, Spalletti perde Osimhen, toccherà a Simeone fare da prima punta, per il resto rosa al completo. Oliveira favorito su Mario Rui difesa a sinistra. In mediana Anguissa, Zielinski e Lobotka.

In casa Milan, Pioli dovrebbe tornare alla difesa a 4 e al modulo della scorsa stagione. Giroud si riprenderà il posto da titolare dopo la squalifica. Kalulu (lesione al polpaccio) indisponibile, anche Ibra out. Krunic favorito come trequartista centrale.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

Allenatore: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.