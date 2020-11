Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Milan

E’ Napoli-Milan il big match di Serie A in programma al San Paolo. Gattuso, orfano di Osimhen, si affiderà a Mertens in attacco insieme a Politano e Insigne. Centrocampo a tre con Fabian Ruiz, Bakayoko ed Elmas. In difesa invece spazio a Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, poi Manolas e Koulibaly davanti a Meret che prende il posto di Ospina. Per il Milan confermo come al solito Ibrahimovic in avanti insieme a Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic al rientro che agiranno alle spalle dello svedese. Mediana composta dal solito duo Bennacer-Kessie.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All. Gennaro Gattuso

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Daniele Bonera.

Foto: instagram personale Ibrahimovic