Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Lecce

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Napoli e Lecce per l’ultima giornata di Serie A. Non arrivano buone notizie dall’allenamento di rifinitura di questa mattina: Osimhen, Rrahmani e Zielinski, infatti, hanno svolto allenamento personalizzato in campo. In dubbio anche Dendoncker e Mario Rui: il primo non si è allenato perché alle prese con una sindrome influenzale, il secondo ha lavorato in palestra.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

LECCE (4-2-3-1): Brancolini; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Berisha; Almqvist, Oudin, Dorgu;

Foto: Twitter Napoli