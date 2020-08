Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Lazio

Questa sera andrà in scena il match tra Napoli e Lazio, valido per la trentottesima giornata di serie A. Gattuso non dovrebbe stravolgere la formazione degli azzurri, sarà 4-3-3: in porta ci sarà Ospina; la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui; le mezze ali saranno Fabian Ruiz e Zielinski, mentre in mezzo ci sarà Lobotka; davanti il tridente sarà composto da Callejon, Mertens e Insigne. La Lazio di Simone Inzaghi scenderà in campo invece con il 3-5-2: in porta ci sarà Strakosha; il terzetto difensivo sarà composto da Patric, Felipe ed Acerbi; in mezzo dovrebbero agire Milinkovic, Parolo e Luis Alberto, mentre sugli esterni ci saranno Lazzari e Jony; davanti spazio a Correa e Immobile.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All.Gattuso

Lazio (3-5-2): Strakosha, Patric, Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All.Inzaghi

FOTO: Twitter Napoli