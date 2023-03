Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Lazio

Spalletti dovrebe affidarsi al consueto 11, Squalificato Mario Rui dopo il rosso a Empoli, gioca Oliveira. Out Raspadori. Consueto attacco con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

In casa Lazio, Patric ha superato l’influenza che lo aveva bloccato ieri ed è tornato ad allenarsi e dovrebbe far coppia con Romagnoli per la sostituzione dello squalificato Casale. Altro ballottaggio a centrocampo tra Cataldi, leggermente favorito su Vecino. In attacco Felipe Anderson. Immobile e Zaccagni.