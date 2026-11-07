Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Lazio

07/11/2026 | 23:01:58

Allegri cambia modulo, schierando un 3-5-1-1. Tra le novità ci sono i rientri di Hojlund, Olivera e Rrahmani, che torneranno titolari. La Lazio di Gattuso si presenterà invece con il consueto 4-3-3. La novità più importante sarà l’assenza di Zaccagni, fermato da un infortunio: al suo posto ci sarà Noslin, con Pinamonti nel ruolo di centravanti.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Marín; Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang; Hojlund.

All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Mandas, Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Isaksen, Pinamonti, Noslin.

All. Gattuso

Foto: X Napoli