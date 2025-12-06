Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Juventus

06/12/2025 | 22:30:52

Alle 20,45 domani sera, super sfida al Maradona tra Napoli e Juventus. Spalletti torna per la prima volta da rivale al Maradona dopo la vittoria dello scudetto del 2023.

In casa Napoli, uomini contati per Conte a centrocampo che sceglie il 3-4-3 con Elmas che sembra aver vinto il ballottaggio con Vergara. In attacco confermatissimo Neres, accanto a Hojlund e Lang.

In casa Juventus, Spalletti sceglie Koopmeiners come difensore centrale di sinistra accanto a Kalulu e Kelly. A centrocampo dubbio Miretti o Thuram con il primo favorito. In attacco invece David parte in pole su Openda.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera, Neres Campos, Højlund, Lang. All. Antonio Conte

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso, Fernandes da Conceição, Yildiz, David. All. Luciano Spalletti