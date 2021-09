Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Juventus

Il big match del sabato e di tutta la 3a giornata di Serie A 2021-22 è senz’altro quello che andrà in scena alle 18.00 al Maradona tra Napoli e Juventus. Due squadre che, come già raccontato nel pomeriggio, sono abbastanza rimaneggiate dopo la finestra Nazionali.

Spalletti ha perso anche Lobotka per infortunio con la Slovacchia, oggi in conferenza stampa ha confermato l’ipotesi degli ultimi giorni riguardante Anguissa titolare. Il centrocampista camerunense ha svolto solo due allenamenti e la sua esperienza partenopea avrà inizio con un test tutt’altro che semplice. Unica nota positiva, il rientro di Osimhen dopo il ricorso vinto sulla squalifica. Alle sue spalle dovrebbero agire Politano, Elmas e Insigne.

Allegri ha gli uomini contati: è senza Chiesa, Cuadrado, Alex Sandro e Danilo e Dybala. Sarà la prima da titolare per Locatelli, più Kean di Kulusevski per affiancare Morata in attacco. Stanno aumentando le possibilità di vedere una difesa a tre con De Ligt, a sacrificarsi sarebbe Bernardeschi con De Sciglio e Pellegrini esterni nel centrocampo a 5.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Elmas, Osimhen, Insigne.

All. Spalletti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, McKennie, Locatelli, Rabiot, Pellegrini; Kean (Kulusevski), Morata.

All. Allegri.

Foto: Twitter Napoli