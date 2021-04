Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Inter

Il posticipo della 31a giornata di Serie A vede di fronte Napoli e Inter allo Stadio Maradona. Partita chiave in ottica Champions per i campani e per la corsa scudetto dei nerazzurri.

In casa Napoli, Gattuso sembra aver optato per Osimhen titolare al centro dell’attacco contro la con Mertens che partirà dalla panchina e nella ripresa potrà entrare al posto del nigeriano o come sottopunta per Zielinski. L’altro ballottaggio sulla fascia sinistra vede in vantaggio il portoghese Mario Rui sull’albanese Hysaj.

In casa Inter, Conte ritrova Perisic, come ha confermato oggi il tecnico in conferenza stampa, ma a sinistra dovrebbe comunque giocare Darmian dopo la bella prova col Cagliari, con Hakimi che torna titolare a destra. Panchina quindi per il croato e per Young, torna Barella dopo la squalifica, con Lautaro che si riprende la maglia di titolare accanto a Lukaku. Indisponibili Kolarov e Vidal.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte.