Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Inter

24/10/2025 | 22:26:15

Il Napoli di Conte e l’Inter di Chivu si sfidano al Maradona, è tempo di grande sfida al Maradona. I campani scenderanno in campo con il consueto 4-1-4-1 con Gilmour davanti alla difesa, in avanti tocca a Lucca. Chivu risponde con i titolarissimi, eccezion fatta per Thuram che sarà assente: al suo posto toccherà a Bonny.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Antonio Conte

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Bonny. All. Cristian Chivu

foto x inter