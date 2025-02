Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Inter

Alle 18, la sfida scudetto tanto attesa al Maradona, dove si sfideranno Napoli e Inter.

In casa Napoli, possibile 3-5-2, ormai da settimane modulo utilizzato da Conte. L’allenatore degli azzurri è intenzionato ancora a confermare la difesa a 3, col terzetto Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno. A centrocampo Billing dovrebbe sostituire Anguissa, ma occhio all’ipotesi Gilmour. Politano e Spinazzola sulle fasce. In avanti sarà Raspadori il partner di Lukaku.

In casa Inter, ovviamente sarà 3-5-2. Inzaghi deve fare a meno di Darmian, oltre che di Carlos Augusto e Zalewski: sugli esterni giocano Dumfries e Dimarco. Il grande dubbio è legato a Thuram, ma il francese dovrebbe partire dal primo minuto. Al centro della difesa Acerbi è favorito su De Vrij, come braccetto di destra Bisseck in vantaggio su Pavard.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.