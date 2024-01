Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Inter

Domani alle 20 scenderanno in campo Napoli e Inter per la finale di Supercoppa Italiana. Mazzarri dovrebbe confermare l’undici visto contro la Fiorentina, a partire dalla difesa: Rrahmani agirà al centro, Di Lorenzo e Juan Jesus al suo fianco. In mezzo ancora la coppia Cajuste-Lobotka con Mazzocchi e Mario Rui a spingere sulle fasce. Simeone guida il tridente offensivo, formato da Politano e Kvaratskhelia. Raspadori in panchina. Nell’Inter si ferma Bastoni per un affaticamento, si è allenato a parte e Inzaghi dovrebbe non rischiarlo: al suo posto Acerbi con de Vrij in mezzo.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Foto: todaysports