Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Inter

È tutto pronto per il big match del Maradona tra Napoli e Inter. Uno scontro al vertice, con i nerazzurri attualmente a +1 sui partenopei ma con una gara in meno. Spalletti ritrova Koulibaly di ritorno dopo il successo in Coppa d’Africa. Osimhen guiderà l’attacco. Per quanto riguarda le scelte di Inzaghi, con Bastoni squalificato è aperto il ballottaggio tra D’Ambrosio e Dimarco per sostituirlo. Prima convocazione per Caicedo. Ecco le probabili formazioni del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhangolu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

FOTO: Twitter Inter