Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Granada

Dopo la sconfitta all’andata per 2-0, il Napoli scenderà in campo domani sera per provare a rimontare e trovare il passaggio del turno contro il Granada. Nuovo stop per Osimhen, ma i rientri di Koulibaly, Ghoulam e di Mertens (che sarà rischiato solo nei minuti finali ed in caso di necessità) danno nuove scelte e soprattutto anche qualche cambio in più nel secondo tempo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko, Elmas; Zielinski, Politano, Insigne

Granada (4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Neva; Montoro, Gonalons, Eteki: Machis, Molina, Kenedy

Foto: Napoli twitter