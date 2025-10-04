Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Genoa

04/10/2025 | 22:23:15

Il Napoli sfida il Genoa alle 18 domani, per riscattare il ko di Milano della scorsa settimana. Importanti rientri per Antonio Conte dopo l’emergenza in quel di San Siro. Saranno abili e arruolabili sia Spinazzola che Olivera. Buongiorno resta ai box così come Rrahmani che torneranno dopo la sosta. Beukema e Juan Jesus le scelte come centrali in difesa. La linea dei 4 a centrocampo alle spalle della punta non dovrebbe subire modifiche. Davanti ancora Hojlund reduce dalla doppietta in Champions.

In casa Genoa, fuori causa Stanciu, alle prese con una distrazione muscolare. Sulla linea dietro a Colombo potrebbe esserci Valentin Carboni. L’altra novità di formazione riguarda Thorsby che è in pole per una maglia da titolare con conseguente panchina per Malinovskyi. Ekuban resta un’opzione dalla panchina.

Queste le probabili formazioni:

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Anguissa, Politano, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.



Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; V.Carboni, Thorsby, Ellertsson; Colombo. All. Vieira.

Foto: sito Napoli