Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Genoa

10/05/2025 | 23:30:28

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Napoli e Genoa per la trentaseiesima giornata di Serie A. Negli azzurri, in difesa confermato Olivera centrale con Rrahmani. Conte spera nel recupero di Lobotka e rivede in panchina Neres. Nel Genoa, out Thorsby per squalifica, a sinistra potrebbe giocare Ahanor, con Vitinha e Norton-Cuffy alle spalle di Pinamonti.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All.: Conte

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Norton-Cuffy, Vitinha, Ahanor; Pinamonti. All.: Vieira

Foto: Instagram Napoli