Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Frosinone
09/10/2026 | 23:56:27
Il Napoli di Massimiliano Allegri cambia modulo e passa al 3-4-2-1, tra le novità Beukema che partirà titolare. Il Frosinone invece non cambia, unica notizia il ritorno di Raimondo che partirà con molta probabilità dalla panchina.
Queste le probabili formazioni:
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Marin; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Neres; Hojlund.
All. Allegri
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Braccaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek.
All. Alvini
Foto: Instagram Napoli