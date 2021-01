Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Ecco le ultime sulle probabili scelte dei due tecnici per Napoli-Fiorentina, calcio d’inizio previsto alle 12.30 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Gattuso ha perso Fabian Ruiz nelle ultime ore per la sua positività al Covid-19, si aggiunge così a Osimhen, squalificato Di Lorenzo. Ci sarà Hysaj sulla fascia destra, Demme e Bakayoko a centrocampo, Petagna in avanti. Mertens ci sarà e potrebbe giocare uno spezzone di gara per ritrovare ritmo in vista della gara di Supercoppa di mercoledì contro la Juventus. Prandelli si affida a Bonaventura e Ribery dietro a Vlahovic per fare male al Napoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

All. Gattuso.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Bonaventura, Ribery; Vlahovic.

All. Prandelli.

