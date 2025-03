Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Alle 15, domani, al Maradona, il Napoli prova a rispondere all’Inter per la corsa allo scudetto, contro una Fiorentina reduce dalle fatiche di Conference League.

In casa campana, Conte deve fare ancora i conti con le assenze di Neres e Anguissa e conferma il 3-5-2, con la coppia d’attacco Lukaku-Raspadori. A centrocampo Gilmour sarà ancora titolare, favorito su Billing, nonostante il gol con l’Inter, come annunciato da Conte in conferenza, mentre McTominay dovrebbe farcela nonostante un sovraccarico muscolare. A sinistra Spinazzola favorito su Olivera.

Per la Fiorentina, Palladino deve rinunciare agli squalificati Zaniolo e Mandragora. In difesa giocherà Marí insieme a Comuzzo (in ballottaggio con Pongracic) e Ranieri. In attacco torna Kean e sarà Beltran (favorito su Gudmundsson) a dargli supporto.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodô, Fagioli, Cataldi, Ndour, Gosens; Beltran, Kean. All. Palladino