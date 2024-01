Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Domani alle 20 prima semifinale della Supercoppa Italiana, con la sfida tra Napoli e Fiorentina.

In casa Napoli, Mazzarri deve fare sempre i conti con i problemi in difesa: scelte obbligate, dunque, con Juan Jesus partner di Rrahmanie Mario Rui a sinistra oltre che Di Lorenzo a destra. In mezzo c’è il dubbio Cajuste che dovrebbe farcela a partire dal 1′ Al centro del tridente Simeone sarà titolare, con Raspadori in panchina. Al lato dell’argentino Kvara e Politano.

In casa Fiorentina, Italiano dovrebbe puntare su Faraoni e Biraghi come terzini, ma Kayode e Parisi insidiano. Ai lati sulla trequarti dovrebbe esserci spazio per Ikoné e Brekalo, con Sottil possibile sorpresa. In mezzo maglia da titolare che dovrebbe toccare ad Arthur e Duncan In attacco confermato Beltran, mentre Nzola partirà dalla panchina.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3) : Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano.