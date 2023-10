Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Il posticipo della domenica dell’8a giornata di Serie A, vede la sfida al Maradona tra Napoli e Fiorentina.

In casa Napoli, non ci sarà Rrahmani. Il centrale sarà ancora una volta sostituito da Natan. Solito ballottaggio a sinistra, con Mario Rui avanti a Oliveira. Prova a candidarsi per una maglia Elmas: possibile ballottaggio con Politano, ma l’azzurro è al momento favorito nel tridente offensivo con Osimhen e Kvara.

In casa Fiorentina, ancora diversi dubbi da sciogliere per Vincenzo Italiano, che però può sorridere per il recupero di Biraghi dopo il problema accusato in Conference anche se dovrebbe partire dal 1′ Parisi . Kayode a destra, mentre al centro Martinez Quarta appare favorito su Ranieri al fianco di Milenkovic. In avanti, dopo il riposo in Conference, dovrebbe rivedersi Nzola.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All.Italiano.

Foto: twitter Napoli