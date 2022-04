Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Le speranze scudetto del Napoli passano anche dalla delicata partita contro l’ostica Fiorentina di Vincenzo Italiano, in programma domani pomeriggio alle ore 15. In casa partenopea la notizia più importante riguarda il recupero di Victon Osimhen, che ha smaltito i fastidi muscolari accusati in settimana e dovrebbe partire dal primo minuto. Come terzino destro confermato Zanoli, mentre Politano si giocherà il posto con Lozano e Zielinski con Elmas.

In casa viola Venuti prenderà il posto dell’indisponibile Odriozola, in attacco Cabral è in vantaggio su Piatek.

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Castrovilli; Gonzalez, Cabral, Sottil.

Foto: Twitter Napoli