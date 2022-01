Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Dopo la vittoria dell’Atalanta di ieri contro il Venezia, oggi continua la Coppa Italia con due match in programma validi per gli ottavi di finale, tra cui Napoli-Fiorentina. Per quanto riguarda le scelte dei partenopei, Spalletti dovrà fare a meno di Insigne e punterà su Politano, Mertens ed Elmas alle spalle di Petagna. Nei viola, Vlahovic sarà affiancato da Nico Gonzalez e Saponara. Ecco le probabili formazioni del match:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano.

FOTO: Twitter Napoli